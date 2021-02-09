Еще 254 жителя Иркутской области заразились COVID-19
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
В Иркутской области вот уже четвертый день отмечается снижение темпов заболеваемости. За сутки подтверждается меньше 260 случаев заражения. Так, 9 февраля, положительными оказались тесты только 254 человек.
- С начала пандемии подтвержденных случаев инфицирования в Приангарье 51 263, - сообщает Оперативный штаб по коронавирусу в Иркутской области. – Выздоровели из них 46 359, только за сутки – 337.
В ковидных госпиталях региона медики 9 февраля лечат 1868 пациентов. Увы, с болезнью справляются не все. Только за минувшие 24 часа скончались еще восемь человек с диагнозом COVID-19. Всего с начала распространения новой коронавирусной инфекции в области от нее умерли 1747 человек, еще 213 зараженных были больны также и другими болезнями, которые и привели к летальному исходу.
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