Житель Иркутска погиб на пожаре в доме на улице Карбышева 9 февраля

Житель Иркутска погиб 9 февраля на пожаре в доме на улице Карбышева Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Возможной причиной возгорания в доме по улице Карбышева в Иркутске специалисты называют короткое замыкание в кухне. Узнали о возгорании в частном доме спасатели в 06.49 утра 9 февраля.

- В ходе тушения пожара звеном газодымозащитной службы в комнате второго этажа на диване был обнаружен погибший, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

Отмечается, что спальня, где был обнаружен мужчина, находится как раз над кухней, где и начался пожар. Пламя было потушено в 07.53. Сотрудники МЧС не дали огню перекинуться на соседние здания, хотя застройка в том районе достаточно плотная и угроза такая существовала.

Привлекались к тушению 19 специалистов на 5 спецмашинах. Сейчас на месте работают эксперты испытательной пожарной лаборатории. Им предстоит выяснить точную причину трагедии.

Читайте также:

Дебошир ударил полицейского в поезде «Тайшет – Нерюнгри». За распускание рук мужчине грозит до 5 лет лишения свободы (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08