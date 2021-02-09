Житель Иркутска погиб на пожаре в доме на улице Карбышева 9 февраля

Житель Иркутска погиб 9 февраля на пожаре в доме на улице Карбышева
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Возможной причиной возгорания в доме по улице Карбышева в Иркутске специалисты называют короткое замыкание в кухне. Узнали о возгорании в частном доме спасатели в 06.49 утра 9 февраля.
- В ходе тушения пожара звеном газодымозащитной службы в комнате второго этажа на диване был обнаружен погибший, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.
Отмечается, что спальня, где был обнаружен мужчина, находится как раз над кухней, где и начался пожар. Пламя было потушено в 07.53. Сотрудники МЧС не дали огню перекинуться на соседние здания, хотя застройка в том районе достаточно плотная и угроза такая существовала.
Привлекались к тушению 19 специалистов на 5 спецмашинах. Сейчас на месте работают эксперты испытательной пожарной лаборатории. Им предстоит выяснить точную причину трагедии.
Читайте также:
Дебошир ударил полицейского в поезде «Тайшет – Нерюнгри». За распускание рук мужчине грозит до 5 лет лишения свободы (подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?
Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:
Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73
Тел.: (3952)20-80-08