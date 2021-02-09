Жители Киренска вытащили из огня пьяного соседа

Жители Киренска вытащили из огня нпьяного соседа Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

- Смотри у соседа дым из-под двери идет! – всполошились 8 февраля жители четырехквартирного деревянного дома в Киренске.

Не дожидаясь спасателей, сибиряки отправились спасать мужчину. Попав к нему в квартире, они нашли его уже обожженного пламенем. В самой комнате горел диван. Пострадавшего вытащили на свежий воздух, вызвали пожарных и стали ждать сотрудников МЧС и медиков.

- Мужчину 1975 года рождения увезли в больницу, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

Приехавшие специалисты одолели возгорание в несколько минут. Площадь, охваченная огнем, была примерно полтора метра. Как предварительно установили дознаватели МЧС Приангарья, причиной пожара, возможно, стало неосторожное обращение с огнем при курении, а сам жилец дома был пьян.

Всего в Приангарья за сутки 8 числа произошло 22 пожара. Погибших нет, а вот 9 февраля сотрудники МЧС уже сообщили о трагедии – погиб житель Иркутска. Огонь вспыхнул в дома не улице Карбышева.

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