В Иркутске из-за коронавируса отменили ехор Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Танцевать традиционный бурятский танец ехор в центре Иркутска во время празднования Сагаалгана в 2021 году не будут. Об этом стало известно сегодня, 9 февраля.

- Хотя ранее мы сообщали о том, что ехор состоится, разрешение на его проведение в связи с запретом на массовые мероприятия получить не удалось, - сообщили КП-Иркутск в Центре коренных народов Прибайкалья. – В этом году придется обойтись без него.

Но жители Приангарья, отмечающие Сагаалган – новый год по восточному календарю не отчаиваются. Во время Белого месяца (еще одно название Сагаалгана) в регионе пройдут концерты, мастер-классы в "Тальцах" и Иркутском краеведческом музее, экскурсии. Завершится месяц празднований, по доброй традиции, выступлением артистов в Музыкальном театре Иркутска - приглашены вокалисты и танцоры, Бурятский национальный театр песни и танца «Байкал» из Бурятии. Программа празднования – здесь.

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