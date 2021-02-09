Пьяный водитель Ниссана сбил 8-летнюю девочку на улице Авиастроителей в Иркутске. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области

Серьезная авария произошла днем, 8 февраля в Иркутске-II. На улице Авиастроителей водитель Ниссан Цефиро не успел затормозить перед нерегулируемым пешеходным переходом и сбил на нем 8-летнюю девочку. Школьница получила ушибы и ссадины

Что касается водителя, то сразу после аварии, он посадил за руль Ниссана своего 13-летнего сына, и сказал ему отогнать машину во двор дома, в котором они проживают. А сам остался на месте ДТП.

- Прибывшие полицейские заметили у нарушителя признаки опьянения, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. От прохождения освидетельствования он отказался. Кроме этого, выяснилось, что ранее его лишили водительского удостоверения. На мужчину составлено 7 административных протоколов. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Полицейские еще раз призывают автолюбителей региона не садиться за руль пьяными.

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