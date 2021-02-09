Сибиряк, отсидевший 18 лет за убийство, застрелил двух человек в Иркутской области Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Трагедией закончилось застолье, которое 4 февраля устроили трое жителей поселка Новая Тельба Куйтунского района. Опьянев, 59-летний местный житель поругался со своими собутыльниками – 26-летней женщиной и ее 29-летним другом. Мужчина не стал пробовать уладить конфликт мирно, а пошел в лес, где у него было спрятано ружье, вернулся с ним в дом и застрелил оппонентов.

- Полицейские задержали его по горячим следам, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. – Позже следователи выяснили, что мужчина в общей сложности 18 лет отсидел в исправительной колонии за убийство нескольких человек и покушение на убийство коллеги.

Теперь в отношении него возбуждено новое уголовное дело по статье «Убийство двух лиц». Мужчина арестован.

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