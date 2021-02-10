План по переселению сибиряков из аварийного жилья в поселках БАМа перевыполнен на 40%

План по переселению граждан из аварийного жилья в поселках БАМа перевыполнен на 40% Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Уровень износа жилья в городе Усть-Кут и в поселке Магистральный, откуда переселяли семьи, превышает 70%. Освобождено в 2020 году порядка пяти тысяч квадратных метров – новые жилплощади получили 124 семьи, вместо 89, что были в плане. У переселенцев был выбор – квартира, дом или соцвыплаты.

- Переселение началось в 2012 году, - сообщает пресс-служба правительства Иркутской области. – На данный момент расселены жильцы, чьи площади были признаны аварийными до 2017 года.

Новое жилье получили 1034 семьи из Братска, Бодайбо, Усть-Кута, Железногорска-Илимского, поселков Улькан, Звездный, Вихоревка и других населенных пунктов. Но работа будет продолжаться. До 2024 года нужно предоставить новое жилье или выплаты еще 504 семьям.

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