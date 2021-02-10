Медсестра из Братска взяла кредит в полмиллиона рублей и перевела деньги мошенникам Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Медсестра из Братска, поверив «сотруднице банка», что мошенники хотят оформить на нее кредит, пошла в банк и сама оформила заем в 550 тысяч рублей. После, по указанию все той же незнакомки, перевела их на «резервный счет».

- Звонившая сообщила женщине, что ей необходимо оформить максимально возможный для нее кредит, чтобы этого не сделали некие злоумышленники, иначе потом ответственность по кредитным обязательствам ляжет на братчанку, - рассказали КП-Иркутск очередную уловку мошенников сотрудники ГУ МВД России по Иркутской области.

С начала года более 30 жителей Братска и Братского района доверились мошенникам и потеряли в общей сложности более двух миллионов рублей. Полицейские предупреждают, что мошенники, для того, чтобы получить от сибиряков деньги, представляются не только работниками банков, но и сотрудниками правоохранительных органов и даже соцработниками.

- Звонящие просят передать данные банковских карт, сообщить цифры из поступающих на телефон банковских сообщений, снять и перевести на резервные или безопасные счета личные или кредитные средства, - отмечают в ГУ МВД Приангарья.

Если вам предлагают сделать что-либо из выше перечисленного – немедленно кладите трубку.

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