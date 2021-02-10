Двум жителям Иркутска грозит тюрьма за незаконную охоту на косулю Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Охотничий инспектор и инспектор по охране окружающей среды накануне остановили в 10 километрах от села Байтог в Эхирит-Булагатском районе внедорожник. При осмотре автомобиля специалисты нашли разделанную тушу дикого зверя.

На место была вызвана следственно-оперативная группа. Задержанные иркутяне в содеянном признались. Сказали, что хотя у них не было на то разрешения, подстрелили косулю в лесу. После ее разделали, мясо положили в машину.

- Полицейскими изъяты мясо животного, а также два охотничьих ружья, патроны, рации, нож, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области. – Подозреваемые показали место разделывания туши, в снегу там были найдены останки убитого зверя.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная охота». 43-летнему и 51-летнему жителям Иркутска грозит до двух лет лишения свободы либо штраф до полумиллиона рублей.

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