Пятилетний мальчик выпал из окна третьего этажа в Ангарске Фото: Алексей БУЛАТОВ

8 февраля произошло ЧП в Ангарске. Из окна на третьем этаже жилого дома выпал пятилетний мальчик.

- Предварительно установлено, что мальчик находился в квартире один без присмотра взрослых, отец ушел в магазин, - рассказали подробности в ГУ МВД по Иркутской области. - Малыш залез на подоконник, открыл окно.

Ребенок попал в больницу. В обстоятельствах трагедии разбираются полицейские. Не исключено, что родителей мальчика могут привлечь за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетнего.

Полицейские напоминают, что нельзя разрешать детям игры на подоконнике или балконе, а также оставлять окна открытыми или ставить рядом мебель, с которой малыши могут вскарабкаться на подоконник.

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