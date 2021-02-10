Пятилетний мальчик выпал из окна третьего этажа в Ангарске
Фото: Алексей БУЛАТОВ
8 февраля произошло ЧП в Ангарске. Из окна на третьем этаже жилого дома выпал пятилетний мальчик.
- Предварительно установлено, что мальчик находился в квартире один без присмотра взрослых, отец ушел в магазин, - рассказали подробности в ГУ МВД по Иркутской области. - Малыш залез на подоконник, открыл окно.
Ребенок попал в больницу. В обстоятельствах трагедии разбираются полицейские. Не исключено, что родителей мальчика могут привлечь за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетнего.
Полицейские напоминают, что нельзя разрешать детям игры на подоконнике или балконе, а также оставлять окна открытыми или ставить рядом мебель, с которой малыши могут вскарабкаться на подоконник.
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