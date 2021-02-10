Полицейские за час насчитали 20 пешеходов-нарушителей на улице Седова в Иркутске Фото: Ольга Крыльцова

В конце января в Иркутске произошло страшное ДТП - на улице Седова подросток перебегал дорогу в неположенном месте и погиб под колесами троллейбуса. Полицейские пришли в это место с проверкой и за час насчитали около 20 пешеходов, которые пытались перебежать проезжую часть. Движение там плотное, полос много.

- Прохожие пересекали дорогу с риском для жизни, игнорируя возможность перейти ее по безопасному надземному переходу, - сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.

С каждым из них провели разъяснительную беседу.

А теперь немного статистики. В 2020 году в Иркутске и районе случилось 376 аварий с участием пешеходов, из них 12 - смертельные. Причем в 10 случаях виноваты были сами пешеходы, которые перебегали дорогу вне пешеходных переходов.

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