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Жителей Иркутска просят не парковать автомобили на центральных улицах из-за уборки снега

Машины создают затруднения при очистке обочин
Андрей СИНЬКОВАндрей СИНЬКОВ
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Жителей Иркутска просят не парковать автомобили на центральных улицах по ночам

Жителей Иркутска просят не парковать автомобили на центральных улицах по ночам

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Внимание, иркутские автомобилисты! Из-за ухудшения погоды и непрекращающегося снегопада, в городе проходит активная уборка выпавшего снега. В связи с этим, коммунальные службы просят водителей по ночам не парковать свои машины на проезжей части магистральных и центральных улиц.

- Припаркованные автомобили создают затруднения при очистке обочин и парковочных карманов для тяжелой техники, - сообщили в пресс-службе администрации Иркутска. - Будьте осторожны на дорогах города.

Напомним, что за первые дни февраля уже выпало почти половина месячной нормы этого месяца. Кроме того, в январе этого года также был побит рекорд 1956 года по выпадению снега. Сейчас же снежный покров в городе составляет уже 37 сантиметров. Обычно у нас его много меньше – максимум 25.

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