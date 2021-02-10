Сотрудница липовой службы по защите от мошенников выманила у сибиряка 150 тысяч Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Аферисты продолжают обманывать жителей Иркутской области. На этот раз на уловку попался 38-летний инженер из Братска.

- Это «служба по защите клиентов от мошеннических действий» банка, - позвонила ему с московского номера и вежливо представилась девушка. - На ваше имя оформляется кредит. Но я знаю, как защитить ваши счета! Просто скажите мне реквизиты банковской карты. А потом сами возьмите кредит и переведите деньги на счет, который я назову.

Сибиряк доверился и все просьбы выполнил. В итоге лишился 150 тысяч, и личных, и заемных. Позже понял, что его обманули, и пошел в полицию.

- О том, что подобные способы мошенничества существуют, мужчина знал, но посчитал, что в его случае с ним общались настоящие специалисты, - рассказали в ГУ МВД по Иркутской области. - Разъясним, что подразделений с названием «служба по защите клиентов от мошеннических действий» в банковской системе не существует.