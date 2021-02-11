Погода в Иркутске: 11 февраля сибиряков снова ждут осадки
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Погода в Иркутске 11 февраля снова будет снежной. Синоптики обещают небольшой снег. В этот четверг возможно даже выглянет солнце, так как по прогнозу облачность в Приангарье переменчивая.
- В самом областном центре сегодня облачно, ветер в Иркутске дует с северо-запада, скорость воздушных потоков 5-10 м/с, - сообщает Иркутский Гидрометцентр. – Днем -9…-11.
Кстати, по данным Яндекса, самое холодное 11 февраля было в 1969 году. Тогда днем было –38. А в 1989 году сибиряки удивлялись зимней «жаре». За окном был 0 градусов.
По области сегодня также небольшой снег, днем -9…-14, местами до -23. Порывы ветра возможны до 14 м/с.
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