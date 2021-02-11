Погода в Иркутске: 11 февраля сибиряков снова ждут осадки Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Погода в Иркутске 11 февраля снова будет снежной. Синоптики обещают небольшой снег. В этот четверг возможно даже выглянет солнце, так как по прогнозу облачность в Приангарье переменчивая.

- В самом областном центре сегодня облачно, ветер в Иркутске дует с северо-запада, скорость воздушных потоков 5-10 м/с, - сообщает Иркутский Гидрометцентр. – Днем -9…-11.

Кстати, по данным Яндекса, самое холодное 11 февраля было в 1969 году. Тогда днем было –38. А в 1989 году сибиряки удивлялись зимней «жаре». За окном был 0 градусов.

По области сегодня также небольшой снег, днем -9…-14, местами до -23. Порывы ветра возможны до 14 м/с.

Читайте также:

Продавая велосипед, семья потеряла 500 тысяч рублей, отложенные на ипотеку. Аферисты списали со счетов супругов из Шелехова все деньги (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08