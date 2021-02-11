Подозреваемых в 10 кражах из гаражей и салонов автомобилей задержали в Иркутской области Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Забирались в гаражи и салоны автомобилей и выносили инструменты, запчасти, мототехнику. Группа из четырех парней в возрасте 19-25 лет накануне была задержана сотрудниками угрозыска.

- Молодые люди, по версии оперативников, подозреваются в общей сложности в 10 эпизодах противоправной деятельности, совершенных с октября по декабрь 2020 года, - сообщает ГУ МВД России по Иркутской области.

Следователи считают, что подозреваемые забранились в помещение, где стоял разобранный автобус, в поселке Залари, унесли запасные части на 50 000 рублей. Также угнали «Муравей», похитили инструменты на 40 000. Одним поселком они не ограничивались, промышляли и в Нукутском районе, похитили мотоцикл марки «ИЖ Планета 3».

Возбуждены уголовные дела по статье «Кража». Если вина мужчин будет доказана, им грозит до 5 лет тюрьмы.

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