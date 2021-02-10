Защита застрелившего восемь сослуживцев солдата Рамиля Шамсутдинова: «У нас есть шанс смягчить приговор» . Фото: личная страница адвоката Руслана Нагиева в соцсети.

Похоже, что ставить окончательную точку в громком деле солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, которого в январе 2021 года приговорили к 24,5 годам колонии строгого режима за расстрел 8 сослуживцев в воинской части в Забайкалье, пока рано. Напомним, что сразу после вердикта суда, защита Шамсутдинова обжаловала приговор, направив апелляцию для его смягчения. Теперь, стало известно, что в суд поступило еще три жалобы.

- Мы направили две жалобы в суд из-за суровости приговора, еще одна жалоба на мягкость такого срока поступила со стороны потерпевших, - объясняет корреспонденту «КП»-«Иркутск один из адвокатов Рамиля Шамсутдинова Руслан Нагиев. – Честно сказать, мне непонятны мотивы адвоката стороны потерпевших. Даже если суд удовлетворит их требования, они смогут выиграть для Рамиля еще полгода заключения. Потому что по закону больше 25 лет ему не дадут.

А вот вердикт присяжных, которые собственно и спасли Рамиля Шамсутдинова от пожизненного срока, посчитав что он заслуживает снисхождения, по словам Руслана Нагиева пока никто не обжалует.

- У нас есть шанс смягчить срок на более мягкий, - уверен Руслан Нагиев. – Думаю сторона защиты вряд ли сможет ужесточить его. Так как в деле есть смягчающие обстоятельства, которые суд обязан учитывать. Так что их действия бессмысленны. Думаю, апелляционный суд рассмотрит наше дело не раньше марта.

Напомним, бойню в воинской части №54160 Рамиль Шамсутдинов устроил 25 октября 2019 года. Он начал стрелять во время сдачи караула, после того, как с автоматом АК-74М, прибыл с сослуживцами на место подготовки дежурной смены. Получив там 4 магазина, с 30 боевыми патронами калибра 5,45 мм каждый, он расстрелял людей из автомата. При этом он целился им в грудь и спину. Израсходовав первый магазин, срочник присоединил новый и продолжил стрельбу. Когда Шамсутдинов понял, что некоторые из солдат могли выжить, он осмотрел их, а затем хладнокровно сделал в них контрольные выстрелы. На месте погибли два офицера и шесть солдат, еще двое – контрактник и срочник чудом остались живы.

Кстати, помимо 24,5 лет за решеткой, Рамилю Шамсутдинову предстоит выплатить родным погибших и пострадавших компенсацию в 9,8 миллионов рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Застреливший восемь сослуживцев солдат Рамиль Шамсутдинов приговорен к 24,5 годам лишения свободы (Подробности)

«За убийство 8 парней, этого мало»: родственники расстрелянного солдата о приговоре Рамилю Шамсутдинову (Подробности)

Забайкальский стрелок, который убил 8 сослуживцев, воспитывался отцом, сотрудником МВД (Подробности)

Не дожил до дембеля 25 дней: солдат, убитый срочником в Забайкалье, мечтал стать пограничником (Подробности)