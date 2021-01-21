Застреливший восемь сослуживцев солдат Рамиль Шамсутдинов приговорен к 24,5 годам лишения свободы

Рамиль Шамсутдинов. Фото: личная страница адвоката Руслана Нагиева в соцсети.

Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов, который 25 октября 2019 года устроил бойню в воинской части №54160 в Забайкалье, застрелив 8 сослуживцев и ранив двоих, приговорен к 24,5 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима. Такое решение 21 января 2021 года вынес второй восточный окружной военный суд Читы.

- Рамиль спокойно отреагировал на приговор, - рассказывает корреспонденту «КП»-«Иркутск» один из адвокатов Руслан Нагиев. – Он был готов к такому. Так как до оглашения вердикта присяжных, он думал, что ему дадут пожизненный срок. Что касается стороны защиты, то мы недовольны приговором и будем его оспаривать.

Кстати, Рамилю Шамсутдинову зачтут в срок 1 год и 3 месяца, которые он уже провел в читинском СИЗО.

Добавим, что избежать пожизненного срока заключения, Рамилю Шамсутдинову помогло решение присяжных заседателей. 28 декабря 2020 года они признали срочника виновным в убийстве восьми человек и покушении на убийство еще двух человек. В то же время 5 присяжных из 8 сочли, что рядовой заслуживает снисхождения. 19 января сторона обвинения попросила для Шамсутдинова 25 лет лишения свободы.

Еще раз кратко напомним о тех страшных событиях, которые происходили 25 октября 2019 года в воинской части в Забайкалье. Итак, Рамиль Шамсутдинов начал стрелять по своим сослуживцам во время сдачи караула. На месте погибли два офицера и шесть солдат, еще двое – контрактник и срочник чудом остались живы. Рамиля Шамсутдинова обвиняют по таким статьям как: «Убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом» и «Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом.

Фото: личная страница адвоката Руслана Нагиева в соцсети.

Осенью 2020 года следственный комитет России сообщил подробности того расстрела. Их следователям рассказал сам срочник. Итак, 25 октября 2019 года Шамсутдинов с автоматом АК-74М, прибыл с сослуживцами на место подготовки дежурной смены. Получив там 4 магазина, с 30 боевыми патронами калибра 5,45 мм каждый, он расстрелял людей из автомата. При этом он целился им в грудь и спину. Израсходовав первый магазин, срочник присоединил новый и продолжил стрельбу. Когда Шамсутдинов понял, что некоторые из солдат могли выжить, он осмотрел их, а затем хладнокровно сделал в них контрольные выстрелы.

Сразу после трагедии, 25 октября 2019-го «Комсомолке» удалось найти в Тюменской области (оттуда родом стрелок) знакомых Рамиля Шамсутдинова. Тогда они были шокированы поступком земляка.

- Рамиль из хорошей семьи, воспитывал его отец, - рассказывала нам его знакомая , которая попросила не называть ее имя. – Спокойный, ответственный. Когда узнала, что он расстрелял сослуживцев, не поверила… Думала, розыгрыш какой-то!

Корреспондентам «КП-Иркутск» удалось разыскать наставника кадетского класса Семена Зайнуллина, у которого занимался Рамиль Шамсутдинов.

- Рамиль попал ко мне в пятом классе, - рассказывал Семен Зайнуллин. – У них в семье три брата, и все они занимались у меня. Их воспитывал один отец. Семья хорошая, благополучная. Отец раньше служил в милиции и в МЧС, потом после болезни ушел на пенсию. Летом его видел, он говорил, что уходит в армию, а затем планирует остаться на контракт, чтобы заработать и получить квартиру. Говорил, что все у него будет хорошо…

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