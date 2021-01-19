Сторона обвинения запросила 25 лет лишения свободы солдату-срочнику Рамилю Шамсутдинову, который 25 октября 2019 года устроил бойню в воинской части №54160 в Забайкальском крае. Напомним, тогда он застрелил 8 сослуживцев и ранил двоих. Прения сторон по этому громкому делу начались во втором восточном окружном военном суде Читы 19 января.- Предлагаю суду признать Рамиля Шамсутдинова виновным, - сказал гособвинитель. - Окончательное наказание назначить путем частичного сложения назначенных наказаний в виде лишения свободы на срок 25 лет с отбыванием в колонии строгого режима без ограничения свободы.- Мы ожидали такого срока, который запросил гособвинитель, - рассказал корреспонденту \\"КП\\"-\\"Иркутск\\" один из адвокатов Шамсутдинова Руслан Нагиев. - Наша задача была - избежать пожизненного срока заключения. Мы ее добились благодаря вердикту присяжных. Добавлю, что родственники погибших требуют с обвиняемого компенсацию в 28 миллионов рублей. Окончательный приговор Рамилю будет вынесен 21 января.Напомним, 28 декабря 2020 года присяжные заседатели признали Рамиля Шамсутдинова виновным в убийстве восьми человек и покушении на убийство еще двух человек. В то же время они сочли, что рядовой заслуживает снисхождения.Еще раз кратко расскажем о событиях, которые происходили 25 октября 2019 года в военной части. Шамсутдинов начал стрелять по своим сослуживцам во время сдачи караула. На месте погибли два офицера и шесть солдат, еще двое – контрактник и срочник чудом остались живы. Рамиля Шамсутдинова обвиняют по таким статьям как: «Убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом» и «Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом.Этой осенью следственный комитет России сообщил подробности того расстрела. Их рассказал сам срочник. Итак, по версии следствия, 25 октября 2019 года Шамсутдинов с автоматом АК-74М, прибыл с сослуживцами на место подготовки дежурной смены. Получив там 4 магазина, с 30 боевыми патронами калибра 5,45 мм каждый, он расстрелял людей из автомата. При этом он целился им в грудь и спину. Израсходовав первый магазин, срочник присоединил новый и продолжил стрельбу. Когда Шамсутдинов понял, что некоторые из солдат могли выжить, он осмотрел их, а затем хладнокровно сделал в них контрольные выстрелы.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЗабайкальский стрелок, который убил 8 сослуживцев, воспитывался отцом, сотрудником МВД (Подробности)\\"Они меня все достали\\": стали известны подробности кровавой бойни в воинской части под Читой (Подробности)Застрелившего восемь сослуживцев солдата Рамиля Шамсутдинова признали виновным (Подробности)Не дожил до дембеля 25 дней: солдат, убитый срочником в Забайкалье, мечтал стать пограничником (Подробности)