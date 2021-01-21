«За убийство 8 парней, этого мало»: родственники расстрелянного солдата о приговоре Рамилю Шамсутдинову. Фото: личная страница адвоката Руслана Нагиева в соцсети.

Родственники солдат, расстрелянных срочником Рамилем Шамсутдиновым недовольны приговором, который Шамсутдинову вынес второй восточный окружной военный суд Читы. Напомним, с Рамиль Шамсутдинов, который 25 октября 2019 года устроил бойню в воинской части №54160 в Забайкалье, застрелив 8 сослуживцев и ранив двоих, приговорен к 24,5 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.

«Комсомолка» связалась с дядей одного из погибших солдат Иваном. Он не дожил до дембеля всего 25 дней, и стал случайной жертвой Шамсутдинова.

- Считаю, что 24 года и 6 месяцев - это маленький срок за убийство 8 парней, - говорит корреспонденту «КП»-«Иркутск» Иван. – Мы общаемся с родственниками других погибших ребят, и все они считают, что приговор слишком мягкий. Мой племянник действительно стал случайной жертвой.

Что касается самого Рамиля Шамсутдинова, то он, по словам его адвоката Руслана Нагиева отреагировал на приговор спокойно, так как вообще ожидал пожизненного срока. Его он избежал благодаря решению присяжных заседателей, которые 28 декабря 2020 года признали срочника виновным в убийстве восьми человек и покушении на убийство еще двух человек, и сочли, что рядовой заслуживает снисхождения. Несмотря на это сторона защиты Шамсутдинова осталась недовольна приговором, и намерена его оспаривать.

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