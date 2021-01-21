Осужденный за расстрел восьми сослуживцев солдат Рамиль Шамсутдинов выплатит семьям погибших 9,8 миллионов рублей

Осужденный за расстрел 8 сослуживцев солдат Рамиль Шамсутдинов выплатит семьям погибших 9,8 миллионов рублей. Фото: личная страница адвоката Руслана Нагиева в соцсети.

Прикусил губу, окинул мимолетным и пустым взглядом родных тех, кто умерли от его руки. Так 21-летний Рамиль Шамсутдинов отреагировал на приговор суда. Ближайшие 24,5 года он проведет в колонии строгого режима за кровавую бойню, которую учинил в воинской части № 54160 Забайкалья. Из автомата Калашникова он застрелил восемь сослуживцев и еще двоих ранил. Один из выживших с того самого момента, с 25 октября 2019-го года, до сих пор лежит в коме.

ДОБИВАЛ КОНТРОЛЬНЫМИ ВЫСТРЕЛАМИ

– И я, и родственники других погибших ребят считаем, что приговор слишком мягкий, - говорит дядя одного из погибших парней Иван. Его племянник, которому он заменил отца, не дожил до дембеля всего 25 дней. - Мой племянник стал случайной жертвой, и его не вернуть. Как сейчас помню тот день, когда мы узнали о его смерти. Вечером заглянули в ленту новостей и увидели, что в восковой части, где он служил, какой-то срочник устроил расстрел. Я дрожащей рукой набрал номера телефона командования, подтвердили, что нашего мальчика больше нет…

Рамиль служил всего три месяца, фактически новобранец. В тот вечер Шамсутдинов готовился заступить в караул. Все шло по распорядку: прибыл в место сбора дежурной смены, взял автомат АК-74М, четыре магазина с 30 боевыми патронами, зарядил оружие. А потом, не говоря ни слова, повернулся к сослуживцам, и открыл по ним огонь на поражение. Бил Шамсутдинов, что называется, прицельно – в грудь и спину. Израсходовав первый магазин, присоединил новый и продолжил убивать. А когда солдаты упали на землю, Рамиль, как в заезженном боевике, хладнокровно сделал в них контрольные выстрелы. Два офицера и шесть солдат погибли сразу, еще двое – контрактник и срочник чудом остались живы.

Рамиль Шамсутдинов спокойно выслушал приговор суда. Фото: личная страница адвоката Руслана Нагиева в соцсети.

«НЕРВНЫЙ СРЫВ»

Сразу после трагедии сообщали, что причиной расстрела военных стал нервный срыв Рамиля Шамсутдинова, но со службой в армии он не связан. Хотя девушка на гражданке не бросала, писем с плохими новостями из дома он не получал.

Сам Шамсутдинов во время следствия говорил, что причиной массовой расправы стали неуставные отношения, разгуливающие в части: перед злополучным нарядом в караул, Рамиль, мол, не спал три ночи. Якобы один из офицеров так заставлял его учить обязанности дневального. Также ходили разговоры, что кто-то из погибших угрожал Шамсутдинову насилием. Но уголовного дела по этим угрозам не возбудили, в том числе по причине смерти тех, кого обвинил срочник. Правда, один из других срочников той части все-таки пошел под суд. В марте 2020 года Читинский гарнизонный военный суд приговорил его к двум годам лишения свободы условно и 30 тысячам рублей штрафу. Солдат обвинялся в том, что по поручению сержанта заставлял новобранцев заниматься физическими упражнениями. А в том случае, если они не желали подчиняться - бил рукой в боксерской перчатке. Среди этих военнослужащих был и Рамиль Шамсутдинов.

ГОТОВИЛСЯ К ПОЖИЗНЕННОМУ

Следствие по делу Шамсутдинова длилось больше года. За восемь отнятых жизней и две покалеченные судьбы рядовому грозило пожизненное заключение. Но стрелка спасла коллегия присяжных заседателей. 28 декабря 2020 года они признали его виновным. В то же время 5 присяжных из 8 сочли, что рядовой заслуживает снисхождения. Сторона обвинения попросила для Шамсутдинова 25 лет лишения свободы, скостили же всего полгода. Плюс зачли 1 год и 3 месяца, которые он уже отбыл в СИЗО. То есть на свободу бывший солдат выйдет в 2043 году.

- Рамиль спокойно отреагировал на приговор, - рассказывает «Комсомолке» один из адвокатов Руслан Нагиев. – Он был готов к такому сроку. До оглашения вердикта присяжных, он вообще думал, что ему дадут пожизненное. Что касается стороны защиты, то мы недовольны приговором и будем его оспаривать.

Еще более недовольны тем, что Шамсутдинов выйдет на свободу, когда ему не будет еще и 45 лет, остались родные погибших. Они в один голос твердят, что выйти из тюрьмы убийца не должен.

- Считаю, это маленький срок за убийство восьмерых парней, - говорит дядя одного из погибших.

Кстати, Шамсутдинов еще будет обязан выплатить компенсацию морального вреда – каждой семье от 1,3 до 1,5 млн рублей или 9,8 миллионов рублей всего.

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