Защита застрелившего восемь сослуживцев солдата Рамиля Шамсутдинова обжаловала приговор. Фото: ичная страница адвоката Руслана Нагиева в соцсети.

Адвокаты солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, которого на прошлой неделе приговорили к 24,5 годам колонии строгого режима за расстрел 8 сослуживцев в воинской части в Забайкалье, обжаловала приговор, который 21 января вынес Второй восточный окружной военный суд Читы.

- Мы направили в суд апелляцию на смягчение этого приговора, - рассказывает корреспонденту «КП»-«Иркутск» один из адвокатов Руслан Нагиев. – Рассматривать ее будут около месяца. На вынесение вердикта Рамиля Шамсутдинова выведут по видеосвязи.

Напомним, бойню в воинской части №54160 Рамиль Шамсутдинов устроил 25 октября 2019 года. Он начал стрелять во время сдачи караула, после того, как с автоматом АК-74М, прибыл с сослуживцами на место подготовки дежурной смены. Получив там 4 магазина, с 30 боевыми патронами калибра 5,45 мм каждый, он расстрелял людей из автомата. При этом он целился им в грудь и спину. Израсходовав первый магазин, срочник присоединил новый и продолжил стрельбу. Когда Шамсутдинов понял, что некоторые из солдат могли выжить, он осмотрел их, а затем хладнокровно сделал в них контрольные выстрелы. На месте погибли два офицера и шесть солдат, еще двое – контрактник и срочник чудом остались живы.

За эту чудовищную расправу Шамсутдинову грозил пожизненный срок заключения. Но от него стрелка спасли присяжные заседатели. 28 декабря 2020 года они признали срочника виновным в убийстве восьми человек и покушении на убийство еще двух человек. В то же время 5 присяжных из 8 сочли, что рядовой заслуживает снисхождения.

Добавим, что помимо 24,5 лет за решеткой, Рамилю Шамсутдинову предстоит выплатить родным погибших и пострадавших компенсацию в 9,8 миллионов рублей.

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