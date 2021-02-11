Сибирячка выплатила миллионный долг, чтобы не лишиться земельных участков Фото: Лия МУРАДЬЯН

Бизнес-леди арендовала у администрации Шелехова земельные участки и нежилые помещения, но деньги за аренду не выплатила. Женщина осталась должна мэрии миллион рублей. Не внесла сибирячка нужных средств и после того, как к ней пришли судебные приставы.

- Тогда было подготовлено исковое заявление в суд по обращению взыскания на имущество должника – в собственности у индивидуального предпринимателя числятся шесть земельных участков, - рассказала пресс-службе УФССП судебный пристав-исполнитель Шелеховского отделения Марина Кобак.

Впоследствии землю могли продать с торгов. Чтобы не допустить этого женщина в течение 5 дней нашла нужную сумму и погасила миллионный долг.

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