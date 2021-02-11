59 ФАПов в 2021 году построят в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В прошлом году в Приангарье построили 27 фельдшерско-акушерских пунктов, еще два будут сданы в скором времени. Строительство учреждений здравоохранения будет продолжено и в этом году. В 2021 году в Иркутской области в планах построить 59 ФАПов.

- На эти цели из областного и федерального бюджетов будет направлено 754 миллиона рублей, - сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

Под 36 строек уже оформлены земельные участки. По двум учреждениям уже даже проведены конкурсы и известны подрядные организации, так в селах Верхняя Гутара и Нерха в Нижнеудинском районе уже озвучен срок сдачи – 30 мая этого года.

Как отмечает региональное правительство, все новые учреждения будут оборудованы необходимыми приборами. Также продолжится подключение имеющихся ФАПов к Интернету. Сейчас выход в Сеть имеют только половины таких учреждений здравоохранения.

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