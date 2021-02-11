Футболистка из Ангарска Екатерина Тырышкина вызвана в женскую сборную России. Фото: личный архив.

Известная ангарская футболистка Екатерина Тырышкина вновь вызвана в женскую сборную России. На днях тренерский штаб национальной команды опубликовал состав, который с 15 по 24 февраля проведет учебно-тренировочный сбор в Турции.

Напомним, что сейчас 25-летняя Екатерина Тырышкина играет во Франции за клуб «Гавр». За свою карьеру футболистка также поиграла за иркутский «Рекорд», краснодарскую «Кубаночку», финский «Найс Футис», итальянскую «Брешию», французские клубы «Родез» и «Генгам». В составе национальной женской сборной России по футболу дебютировала 22 октября 2015 года в отборочном матче Чемпионат Европы по футболу среди женщин 2017 против Германии.

В 2017 году «Комсомолка» подробно рассказывала о карьере Екатерины Тырышкиной. Тогда она играла за «Брешию» и выиграла серебряные медали чемпионата Италии.

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