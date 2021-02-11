От снега в Иркутске очистили 225 улиц за сутки Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Чистили в основном ночью. С дорог областного центра вывезено почти 2200 тонн снега. От белой каши очистили 225 иркутских улиц. Первыми, конечно, очищали центральные «артерии» города, особое внимание уделялось и остановкам общественного транспорта.

- В уборке было задействовано 230 единиц специализированной дорожной техники и 250 человек, - сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.

Очистка магистралей продолжается в плановом режиме. Как стало известно пресс-службе мэрии, осадков в ближайшие дни не будет, но ожидается похолодание до -25 в ночное время. В связи с с этим водителей просят быть особо внимательными за рулем из-за возможного появления наледи на дорогах из-за повышенной влажности. Соблюдение дистанции и скоростного режима –жизненно необходимо.

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