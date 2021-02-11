Режим самоизоляции для жителей старше 65 лет продлен в Иркутской области
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Сегодня, 11 февраля, стало известно о новых изменениях в Указе губернатора Иркутской области. Глава региона решил продлить режим самоизоляции для жителей Приангарья старше 65 лет до 17 марта.
В документе также официально закрепляется еще ряд послаблений, принятых благодаря стабилизации ситуации с заболеваемостью коронавирусом в Приангарье – это увеличение количества зрительных мест в концертных залах, театрах до 50%. Внимание, количество посетителей цирков остается на уровне 25% от количества мест под куполом.
Также пресс-служба регионального правительства отмечает, что на очный формат переходят вузы области и закреплено решение об отдыхе на курортах. Отправиться в санатории могут также те, кто переболел новой коронавиурсной инфекцией или уже поставил прививку от COVID-19.
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