Режим самоизоляции для жителей старше 65 лет продлен в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Сегодня, 11 февраля, стало известно о новых изменениях в Указе губернатора Иркутской области. Глава региона решил продлить режим самоизоляции для жителей Приангарья старше 65 лет до 17 марта.

В документе также официально закрепляется еще ряд послаблений, принятых благодаря стабилизации ситуации с заболеваемостью коронавирусом в Приангарье – это увеличение количества зрительных мест в концертных залах, театрах до 50%. Внимание, количество посетителей цирков остается на уровне 25% от количества мест под куполом.

Также пресс-служба регионального правительства отмечает, что на очный формат переходят вузы области и закреплено решение об отдыхе на курортах. Отправиться в санатории могут также те, кто переболел новой коронавиурсной инфекцией или уже поставил прививку от COVID-19.

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