Коронавирус в Иркутске, последние новости на 11 февраля: 46 372 дозы вакцины поступили в область в феврале Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Коронавирус в Иркутске, 11 февраля. Министр здравоохранения Иркутской области Яков Сандаков сообщил, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции стабилизировалась.

- Об этом говорит увеличение свободного коечного фонда и снижение числа тяжело больных, - подчеркнул во время заседания депутатского штаба глава минздрава Приангарья.

Продолжается вакцинация, планово и постепенно – как только в регион поступает препарат. Яков Сандаков отметил, что вакцинирование жителей области пройдет до октября 2021 года, конечно, с учетом поступления необходимых доз вакцины в Приангарье. Пока (на 09.02) привиты первым компонентом более 18 600 человек.

В феврале поступило всего 46 372 дозы, в ближайшее время ожидается еще поступление 13 000. Поставить «укол здоровья» можно в 62 прививочных пунктах бесплатно. При условии, что нет хронических заболеваний, не болели накануне. Для женщин есть еще два противопоказания к вакцинации – беременность и кормление грудью.

Статистика заболеваемости коронавирусом в Иркутской области на 11 февраля [данные уточняются]

Коронавирус в Иркутской области. Статистика. Данные Яндекса.

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 11 февраля: отмены масочного режима в ближайшее время не будет

Пока до отмены масочного режима в Иркутской области далеко. Ситуация с заболеваемостью COVID-19 хоть и стабилизировалась, но коллективный иммунитет к коронавирусу есть пока не у многих. По данным последнего исследования, антитела есть лишь у четверти населения региона. А надо, чтобы у 60-70%.

Для этого в Приангарья и проводится вакцинация. Необходимое количество переболевших и вакцинированных для достижения этих цифр, как сообщила зампред правительства Иркутской области Валентина Вобликова, примерно 1.4 миллиона жителей. Возможно, с учетом прививок, такие показатели будут достигнуты в ноябре. Тогда и поговорят об отмене масок.

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