251 случай заражения COVID-19 подтвердился в Иркутской области за сутки Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутской области темпы заболеваемости коронавирусом снижаются. На этой неделе за сутки выявляют не более 260 случаев заражения COVID-19. Сегодня, 11 февраля, это число составило – 251 положительный тест. Количество подтвержденных случаев инфицирования в Приангарье с начала пандемии – 51 772.

- В ковидных госпиталях региона под наблюдением врачей находятся 1854 пациента, - сообщает Оперативный штаб по коронавирусу Иркутской области.

Выздоровели за сутки 328 человек, всего переболели уже 46 990 подхвативших заразу. Увы, справиться с болезнью удалось не всем. Только за минувшие сутки скончались еще девять человек: причиной смерти 7 из них стал именно COVID-19. Всего с начала распространения инфекции в регионе умерли уже 1977 зараженных: 1762 – от коронавируса, еще 215 с таким же диагнозом от иных заболеваний.

Читайте также:

«Нас вытащили с того света»: как два сибиряка получили 100% поражения легких из-за коронавируса и выжили (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08