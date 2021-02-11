«Нас вытащили с того света»: как два сибиряка, получили 100% поражения легких из-за коронавируса и выжили

Владимир Пустоваров (слева) и Виктор Петров заболели коронавирусом и выздоровели почти в одно время. Фото: предоставлено "КП"-"Иркутск" героями публикации

Вот уже почти месяц 61-летний охотинспектор Виктор Петров и 67-летний водитель Владимир Пустоваров в прямом смысле друзья не разлей вода. Оба из “области”, из глубинки, первый из поселка Залари, второй – из города Слюдянки. Между ними сотни километров, а “встретились” они в… больнице. За месяц вместе прошли, пожалуй, самые опасные испытания в своей жизни. Заразившись почти в одно время коронавирусом, сибиряки на грани жизни и смерти смогли выкарабкаться и победить коварную болезнь.

- Я захворал раньше, - рассказывает Виктор Петров. – Сразу после новогодних праздников. 8 января резко подскочила температура до 38-39. Сначала решил поваляться дома, но когда лучше не стало, сказал жене вызывать скорую. Меня положили в местную больницу и взяли мазок на COVID-19. Результат – положительный.

Состояние Виктора только ухудшалось. Был кашель, а главное, он начал задыхаться. И тогда его решили везти в «Медицинский центр помощи и спасения», который 1 декабря 2020 года открылся на месте бывшего инфекционного отделения Шелеховской районной больницы. Четыре часа мужчина ехал в машине «Скорой» в кислородной маске.

- Выяснилось, что у меня поражено 96% (!) легких, - вспоминает пациент. – Реанимация, а меня предупредили: лечение будет непростым.

А ближе к концу января сюда также с тяжелой пневмонией доставили Владимира Пустоварова.

- У нас с Виктором даже история заболевания почти одинаковая, - вступает в разговор Владимир Пустоваров. – В 20-х числах января у меня поднялась температура до 38-39. Начался кашель, сдал мазок… Вот только у меня обиднее получилось. Я ведь соблюдал изоляцию, так как мне больше 65 лет. На работе сказали сидеть дома. Вот я и сидел. Думаю, что подхватил заразу, когда выходил в аптеку за лекарствами для жены.

У Владимира - тоже почти 100% поражение легких. Под ИВЛ и он и Виктор лежали на соседних койках. А уже через три недели, благодаря усилиям врачей их вместе перевели в общую палату.

- Мы понимали, что нас вытаскивают с того света, - признается Владимир Пустоваров. – Старались поддерживать друг друга. Если видел, что Виктор не спит, начинал разговор, спрашивал, как самочувствие. Он делал также. Узнали друг о друге, наверное, все. Скажу так: бороться с этой болезнью можно. Особенно если за тобой качественно ухаживают врачи и рядом есть хороший человек.

Владимир и Виктор теперь друзья. Фото: предоставлено "КП"-"Иркутск" героями публикации

Впрочем, о полном выздоровлении мужчинам думать пока рано. Еще сохраняется риск осложнений. Владимир и Виктор только в самом начале реабилитации. После выписки друзей вместе отправят восстанавливаться на курорт.

- Хочу быстрее уже увидеть десятерых своих внуков и одну правнучку, - улыбается Владимир. – А еще прогуляться с женой на свежем воздухе. У нас в Слюдянке, на Байкале, такие тропы на природе есть. Приезжайте! Вот и Виктора в гости хочу позвать.

- Вылечусь, побуду с женой и обязательно приеду, - отвечает Виктор. – А пока все время уделю здоровья, надо поберечься. Организм еще слабый.

КОММЕНТАРИЙ ВРАЧА

Возраст коронавирусу не помеха

- Помимо Виктора и Владимира у нас было еще два пациента с 90-100% поражением легких, - говорит главврач «Медицинского центра помощи и спасения» Оксана Вельм. – Их спасли благодаря быстрой диагностики и подключении к кислороду. Как проходило лечение? Вообще, единого рецепта нет. Все очень индивидуально. Немалую роль все-таки играет ультразвуковое, диагностическое оборудование, компьютерный томограф. Для таких тяжелых пациентов, как Владимир и Виктор не обойтись без современных аппаратов ИВЛ, которые работают даже, когда пациент находится в сознании. А вообще только в нашем госпитале за два месяца вылечили более 350 человек. Среди них как возрастные 92-летние зараженные, так и совсем молодые 18-летние парни и девушки. Коронавирус одинаково тяжело может поражать как стариков, так и молодежь. Средний возраст больных у нас сейчас составляет 40-45 лет.

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