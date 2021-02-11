Семь приютов для бездомных животных проверят в 2021 году в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В 2021 году служба ветеринарии Иркутской области проведет четырнадцать плановых проверок юрлиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в области обращения с животными. Отмечается, что семь из них – это приюты для бездомных собак.

Первым проверку пройдет приют «Ной», относящийся к Фонду защиты животных. Комиссия уже выехала на место. За 20 дней специалисты выяснят, соблюдаются ли требования по содержанию четвероногих - как обустроены помещения и территория питомника, в порядке ли учетные документы.

- В ходе таких проверок также будут осмотрены карантинные зоны, зоны для выгула животных, вольеры, кормокухни, ветеринарные блоки, - отмечают региональные власти.

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