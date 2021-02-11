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При продаже щенков хаски заводчица попалась на уловки мошенников

Жительница Иркутской области лишилась 29 000 рублей
Мария КНЯЗЕВА
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При продаже щенков хаски заводчица попалась на уловки мошенников

При продаже щенков хаски заводчица попалась на уловки мошенников

Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Когда щенки от любимой хаски немного подросли и пришло время искать им хозяев, жительница Ангарска поместила объявление об их продаже на сайте бесплатных объявлений. Через какое-то время ей позвонила женщина, сказала, что купит щенка и рассчитается с помощью перевода. Однако, такое предложение в последствии стоило самой заводчице 29 тысяч рублей.

- По просьбе незнакомки ангарчанка прошла к ближайшему банкомату и стала выполнять действия под диктовку лжепокупательницы, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Затем мошенница сообщила, что по ошибке перевела на карту продавца 29 тысяч рублей и попросила их вернуть.

Сибирячка не усомнилась в словах звонившей и отправила деньги на ее счет. Как только деньги «пришли» аферистке, она повесила трубку. После обращения ангарчанки в полицию возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Сотрудники МВД Приангарья в очередной раз просят не сообщать незнакомым людям CVC-код с оборота банковской карты, цифры из смс-сообщений, а при уверениях, что на ваш счет поступили по ошибке от кого-то средства, убедитесь, что это действительно так.

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