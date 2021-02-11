«Слата» подвела итоги акции «Витаминные друзья - 2». Фото: ООО "Маяк"

Акция «Витаминные друзья - 2», которая проходила в расположенных в Иркутской области 80 супермаркетах «Слата» с 1 октября 2020 года, завершилась 3 февраля 2021-го.

Она стала продолжением аналогичной акции, ставшей популярной в 2019 году. И в первый, и во второй период проведения мероприятия покупателям было выдано порядка 120 тысяч игрушек. При этом рост товарооборота в среднем составил 4%.

Как отметили в торговой сети «Слата», в рамках «Витаминные друзья - 2» покупатели чаще старались наполнить буклет наклейками и приобрести игрушку за 1 рубль. Таких насчитали около 113 тысяч. Еще более 7000 человек воспользовались иной возможностью покупки. В топ-3 популярных игрушек вошли арбуз, ананас и яблоко. Их выбирал каждый пятый покупатель.

- Проводить такую акцию в период пандемии и падения общего трафика было для региональной сети шагом рискованным. Но сейчас, по ее завершении, мы видим, что все прошло на ура, - сказала руководитель направления лояльности ТС «Слата» Елена Генералова.

Как сообщила руководитель пресс-службы ТС «Слата» Яна Абалымова, летом 2021 года покупателей ждет новая интересная коллекция.

- С каждым годом эмоциональный маркетинг набирает силу. Сети стараются предоставить покупателю не только рациональную выгоду от покупки с помощью акций и сезонных предложений, но также приятные бонусы и подарки, - пояснила она.