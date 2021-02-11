Двое вооруженных налетчиков ограбили продуктовый магазин в Иркутске. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области

Дерзкое ограбление продуктового магазина произошло в конце января в микрорайоне Березовый в Иркутском районе. Около десяти часов вечера в павильон зашли двое мужчин. Угрожая продавцу ножом, они забрали из кассы всю выручку, а также сотовый телефон работницы магазина.

Кстати, женщина рассказала, что незадолго до ограбления в павильон заходил другой мужчина. Он расспрашивал о выручке и времени инкассации. По одной из версий, он также может быть причастен к преступлению. Всех налетчиков до сих пор разыскивают. К слову, они попали на камеру видеонаблюдения.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении преступников, просят обращаться в ближайший отдел полиции.

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