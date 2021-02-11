Жизнь неизлечимо больной 44-летней Натальи Антоновой из Улан-Удэ перевернулась с ног на голову в конце 2018 года. Тогда «Комсомолка» подробно рассказывала историю этой красивой женщины, прикованной к инвалидному креслу. Дело в том, что после 20 лет отчаянной борьбы с миопатией Эрба (редчайшая болезнь, при которой прогрессирует поражение мышц – прим. Ред.) сибирячка призналась своему единственному 18-летнему сыну Андрею, что не хочет быть обузой для него. Так как с годами ей становится только хуже – отказывали руки и ноги, она сказала парню, что планирует добровольно уйти из жизни. Тогда женщина даже нашла швейцарскую клинику, чтобы провести эвтаназию.Вскоре Наталья все-же отказалась от своей страшной задумки. На ее лице вновь появилась красивая улыбка и блеск в глазах. Произошло это после того, как читатели «Комсомолки» и другие неравнодушные пользователи соцсетей, собрали ей около 4 тысяч долларов на лечение в США. К слову, уникальный институт по изучению миопатии в Америке женщина нашла сама в интернете.В январе 2019 года Наталья вместе с сыном сделала визы, взяла кредит и смогла отправить в Штаты анализы. А уже через месяц вместо квартиры в Улан-Удэ, из которой сибирячка не выходила месяцами, она оказалась среди небоскребов Нью-Йорка. Там мать с сыном приютили местные русские. Чтобы узнать, где сейчас находится Наталья, как у нее здоровье и удалось ли ей получить лечение, мы вновь связались с женщиной.- Мы с сыном до сих пор в Нью-Йорке, - бодро отвечает корреспонденту \\"КП\\"-\\"Иркутск\\" Наталья Антонова. – Можно сказать, осели в США окончательно. Возвращаться в Бурятию пока не собираемся. Снимаем здесь квартиру. На что живем? Андрей получил официальное разрешение на работу и теперь трудится в пекарне. Печет хлеб. Я в основном дома, где мне помогает сиделка. Но выезжаю на улицу гораздо чаще. Все-таки здесь для колясочников оборудован почти каждый магазин.И шансов встать с коляски, у Натальи пока нет. Оказалось, что лечения, за которым женщина и ехала в США, она так и не получила.- Группы на экспериментальное лечение должны были набирать весной 2020 года, - продолжает Наталья. – Но все планы нарушила пандемия коронавируса. Все оказалось заморожено.Наталья признается, что даже если программу по испытанию чудодейственного лекарства запустят вновь, шансов попасть в число кандидатов у нее уже немного.- Скорее всего я не попаду по своему физическому состоянию, - вздыхает Наталья. – Просто за время ожидания я потеряла те навыки, которые у меня оставались. Например, уже не могу держать в руках ручку. А условия ужесточили. Теперь каждый пациент обязан сам подписывать все документы своей рукой и разговаривать на английском. Поэтому, если реально смотреть на вещи, я уже не надеюсь попасть на это лечение.Но Наталья не унывает. И уж тем более не вспоминает про эвтаназию. Женщина ищет другие способы излечиться. Постоянно изучает интернет в поисках новой информации.- На месте медицина не стоит, - заключает Наталья. – Я слышала, что какой-то институт в Калифорнии собирается запустить подобный эксперимент. Так что буду следить. Если что- то появится, в США будет легче узнать об этом.Полную историю Натальи Антоновой читайте здесь.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕНе быть обузой: неизлечимо больная сибирячка решилась на эвтаназию ради сына (Подробности)Сибирячка, которая решилась на эвтаназию из-за тяжелой болезни, приехала на лечение в США после статьи в «Комсомолке» (Подробности)