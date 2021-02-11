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Незаконный торговый павильон снесут на рынке по улице Баррикад в Иркутске

Торговый объект стоит на земле, которая принадлежит городу
Мария КНЯЗЕВА
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Незаконный торговый павильон снесут на рынке по улице Баррикад Иркутске

Незаконный торговый павильон снесут на рынке по улице Баррикад Иркутске

Фото: Андрей КОПАЛОВ

Торговый объект на улице Баррикад был возведен без разрешения на строительство и на участке, который принадлежит городу. Суд постановил – снести. Арендаторы сейчас освобождают торговый павильон. В ближайшее время приступят к сносу строения.

Данное строение вдоль улицы Баррикад не единственное незаконное на рынке «Знаменский» – в 2019 году 30 самовольных построек уже было демонтировано в принудительном порядке, - сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.

Конкретно этот объект был построен в пределах автомобильной дороги, в планах которую расширять. Его появление привело к сужению тротуара, ходить пешеходам там было не безопасно. Как отметили в мэрии, арендаторам предоставят другие торговые площади на территории рынка.

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