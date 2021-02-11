Стало известно, где в России чаще женятся и разводятся Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В 2020-м году свадеб в России не играли – пандемия коронавируса, банкеты под запретом, но и просто регистраций брака прошло гораздо меньше. Как сообщает NEWS.ru со ссылкой на Росстат, коэффициент брачности на 1000 населения составил 5.3 в минувшем году, тогда как в 2019 году он был равен 6,5. Это средние показатели, в отдельных регионах все же женились чаще. Среди них – Санкт-Петербург, Камчатский край, Сахалинская область, Севастополь и Калининградская область.

Примечательно, что количество разводов в России также снизилось. Чаще всего разводились в 2020-м в Магаданской, Сахалинской, Калининградской областях, Хабаровском крае. Что по этому поводу думают эксперты, какие прогнозы озвучивают на 2021-ый и даже 2022-ой – читайте здесь.

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