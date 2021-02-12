Погода в Иркутске: 12 февраля снова пойдет снег
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Погода в Иркутске 12 февраля будет облачной, синоптики прогнозируют, что к вечеру в городе снова пойдет снег. Ветер дует с северо-запада со скоростью 5-10 м/с.
- Днем в Иркутске температура воздуха -9…-11, - сообщает Иркутский Гидрометцентр.
Как отмечает Яндекс, атмосферное давление сегодня нормальное для данного времени года – 730 миллиметров ртутного столба. Кстати, самое холодное 12 февраля в Иркутске было в 1969 году. Тогда приморозило до -40. Днем! А самым теплым этот день оказался в 1963 году – за окном пригревало - +1.
Что касается сегодняшнего прогноза погоды по области: метеорологи также обещают снег, порывы ветра до 14 м/с. Днем столбики уличных термометров покажут -9…-14, местами до -23.
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