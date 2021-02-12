Крытый каток в Пади Долгой достроят к концу 2021 года в Иркутске Фото: Алексей ФОКИН

Строительство крытого катка в Пади Долгой застройщик планирует завершить в декабре 2021 года. В здании площадью около двух тысяч квадратных метров будут заниматься воспитанники детско-юношеских спортивных школ. Остальные горожане просто прийти и покататься в нем – не смогут.

- Площадь самого катка 30 на 60 метров, в плане предусмотрены трибуны, раздевалки, душевые, административный блок, небольшой тренажерный зал, - сообщает пресс-служба Думы города Иркутска. – Занятия в ледовом дворце будут бесплатными.

Пока идет возведение здания, весной будут обсуждать, есть ли возможность оборудовать для спорта и территорию вокруг – появление беговых дорожек, спортивных игровых площадок.

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