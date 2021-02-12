673 пожара произошло в Иркутской области с начала 2021 года Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Особый противопожарный режим действует в пяти муниципальных образованиях Иркутской области. Особый контроль над ситуацией с пожарами – в городе Братск, в поселке Качуг, Бутаковском сельском поселении, Рудовском МО Жигаловского района.

Кроме того, напряженной остается положение дел с возгораниями в Иркутском, Усть-Илимском, Бодайбинском, Казачинско-Ленском районах, в Тулуне и Усть-Илимске.

- Рост пожаров отмечен в 14 МО Приангарья, еще в семи зарегистрирован рост гибели людей на пожарах, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области. – С начала года произошло уже 673 пожара, это на 41 больше, чем за то же время в прошлом году. В них погибли 36 человек, в их числе двое детей.

В связи с этим добровольцы, сотрудники МЧС, сотрудники администраций ходят по домам и рассказывают жителям о правилах пожарной безопасности.

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