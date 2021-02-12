Лермонтовскую развязку в Иркутске начнут реконструировать в 2022 году. Фото: сайт администрации Иркутска.

В Иркутске планируют реконструировать Лермонтовскую развязку. Проезжую часть сделают шире, выделят отдельные полосы для маршрутного транспорта, оборудуют велодорожки, освещение и даже шумоподавляющие экраны вдоль дороги.

- Принят вариант развязки типа «клевер», - сообщил заместитель мэра - председатель комитета городского обустройства Роман Орноев. - К основным преимуществам можно отнести отсутствие светофоров, наименьшее количество так называемых «горлышек для автомобилей», развитую тротуарную сеть, сохранение АЗС и непрерывную пешеходную связь микрорайонов Академгородок и Студгородок.

Автомобилистам после реконструкции станет удобнее: пробки, которые обычно начинаются с Академического моста, должны исчезнуть. Также расширят объездную "Первомайский - Университетский", обновят на ней перекрестки. Предполагается, что после всех работ пропускная способность Лермонтовского узла увеличится в 2,5 раза.

Обновление развязки запланировано на 2022-2024 годы. По предварительным расчетам, на это уйдет около трех миллиардов рублей.

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