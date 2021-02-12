Скоростные ограничения введут на Академическом мосту в Иркутске с 26 февраля Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Скоростные ограничения введут с 26 февраля на Академическом мосту в Иркутске, а также на переправе через реку Ушаковку по улице Фридриха Энгельса. Об этом 12 февраля сообщили в мэрии города. Связано это с состояние асфальтового покрытия на данных сооружениях.

- С 26 февраля водителям максимальная скорость для передвижения транспортных средств на мосту через Ангару – 50 километров в час, через Ушаковку – 40 километров в час, - сообщили о нововведениях в администрации города Иркутска.

Сотрудники мэрии также отметили, что данные ограничения будут сняты после того, как дорожное полотно приведут в порядок.

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