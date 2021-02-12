Мужчину с татуировками на ноге, разыскивают за совершение тяжкого преступления в Иркутске Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Иркутские полицейские вместе со следователями разыскивают мужчину, который совершил особо тяжкое преступление. В пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области сообщают приметы разыскиваемого. Итак, на вид ему 30 - 40 лет, рост 165-170 см., худощавого телосложения, круглое лицо, есть залысина на голове, по бокам на висках светлые вьющиеся волосы. Может носить очки.

Из особых примет выделяют татуировку в виде дракона либо змеи на левой ноге в районе голени. На внутренней икроножной мышце левой ноги татуировка в виде бойца в полный рост.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении похожего под описание мужчины, просят сообщать в ближайший отдел полиции.

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