Морозы до -47 возможны в Иркутской области в выходные. Фото: Влад КОМЯКОВ

Сегодня, в субботу, 13 февраля, на славящихся морозами северах еще относительно "тепло". Так, на 8 часов утра синоптики зафиксировали в Киренске "всего" -40. Брр! Однако, по прогнозу регион в эти выходные ждет вполне серьезный мороз.

"14 февраля в регионе переменная облачность, ночью местами небольшой снег, днем небольшой снег, в Тайшетском, Нижнеудинском районах снег. Ветер юго-восточный с переходом на западный, северо-западный 2-7 м/с, местами порывы до 13 м/с. Температура ночью -23,-28°, при прояснении -31,-36°, днем -13,-18°, местами -23,-28°, в Катанском, верхнеленских, северо-восточных районах ночью -31,-36°, местами -41,-46°, днем -18,-23°, в пониженных формах рельефа -27,-32°", - приводит прогноз на День влюбленных Иркутский гидрометцентр.

Кстати, уже в понедельник снег доберется и до Иркутска.

- В понедельник, 15 февраля придет потепление и облачность, - поделились с "КП"-Иркутск синоптики. - А это значит, что вновь пойдет снег. Во вторник, среду и четверг столбик термометра повысится до -6, -8, но в эти дни осадков не прогнозируем. Правда, к концу следующей недели нас вновь может засыпать.

Снова ребятишкам будет раздолье - играть и снежки лепить, в нашем климате снег не самый частый гость. А коммунальным службам - убирать дороги.

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