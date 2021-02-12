Синоптики рассказали, когда Иркутск снова завалит снегом Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

После самого снежного в истории января, в Иркутске, по количеству осадков рекорды уже начал бить и февраль. Судите сами, последний месяц зимы в Приангарье традиционно считается самым малоснежным из всех зимних (всего 9 мм, прим. Ред.). Но за первую декаду февраля, в нашем городе уже выпала месячная норма снега.

- По области выпало от 2 до 8 декадных норм, - рассказывает «КП»-«Иркутск» заместитель начальника Иркутского гидрометцентра Юлия Янькова. – Столько осадков в начале февраля было у нас лишь несколько раз за 40 лет – в 1981, 1999, 2004, 2009, 2012 и 2018 годах. Нынче больше всего засыпало Нижнеудинский район и горы Восточного Саяна. Высота сугробов составляет от 25 до 60 см. Рекордсмены Мамско-Чуйский район – 85 см и горы Хамар-Дабана, где высота превысила метровую отметку.

А что же с дальнейшим прогнозом. Ведь некоторые иркутяне в соцсетях уже в шутку говорят, что если снегопады не прекратятся, наш город превратится в Норильск, где водители порой вынуждены откапывать свои автомобили во дворах.

- В ближайшие выходные снега не ждем, - продолжает Юлия Янькова. – Наоборот, в Иркутске немного похолодает. По ночам до -30 градусов, днем -15, -17. На севере и вовсе до -44. В понедельник, 15 февраля придет потепление и облачность. А это значит, что вновь пойдет снег. Во вторник, среду и четверг столбик термометра повысится до -6, -8, но в эти дни осадков не прогнозируем. Правда, к концу следующей недели нас вновь может засыпать.

Говорить о том, что эта зима станет самой снежной в Иркутской области за всю историю, пока рано. Итоги в гидрометцентре подведут в марте. К слову, первый весенний месяц, по предварительному прогнозу синоптиков ожидается теплее обычного. А осадков, впрочем, это уже неудивительно, выпадет выше нормы.

И еще один любопытный факт, касающийся уже канувшего в лету января 2021 года в Иркутской области. Он вошел в ТОП-15 самых холодных январей по всей России за всю историю наблюдений.

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