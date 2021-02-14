Новую школу с бассейном в Саянске достроят в августе 2021 года Фото: Иван ВИСЛОВ

В городе Саянск в Иркутской области полным ходом идет строительство новой школы с бассейном. Образовательное учреждение рассчитано на 550 учеников. Обучаться в ней смогут также маломобильные дети – это будет возможно благодаря пандусам, специальным лифтам и спускам в бассейн.

- В школе будет современный спортивный зал, два бассейнами – для старших ребят и малышей, игровая комната для групп продленного дня 1-4 классов, спальня, стадион, - сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

Строительство должно завершиться к началу нового учебного года - в августе. Уже стоит каркас всех блоков школы, залиты подвалы, забетонирован бассейн, закончен монтаж металлоконструкций под кровли, идет установка систем водоснабжения, канализации, отопления, электрических сетей внутри здания.

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