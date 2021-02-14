248 случаев заражения COVID-19 подтвердилось в Иркутской области за сутки Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутской области за сутки подтвердилось всего 248 новых случаев заражения коронавирусом. После пика заболеваемости во время второй волны это самое наименьшее число зарегистрированных зараженных за 24 часа. Заболеваемость идет на спад и это радует.

- Всего подтвержденных случаев инфицирования в Приангарье 52 529, - сообщает Оперативный штаб по коронавирусу в Иркутской области. – В больницах остаются 1835 пациентов с COVID-19.

За сутки счастливую весть о выздоровлении получили 354 наших земляка, всего с новой коронавирусной инфекцией в регионе справились 48 084 человека.

Увы, победить COVID-19 смогли не все. С начала распространения инфекции в Иркутской области погибло от коронавируса уже 1785 (+8 за сутки) зараженных, еще 217 с таким же диагнозом скончались от иных болезней.

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