Погода в Иркутске: 15 февраля днем ветер до 12 м/с Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Какой будет погода в Иркутске 15 февраля? В этот понедельник синоптики не исключают возможность слабого снега, облачность будет переменной. Днем, по сообщения Иркутского Гидрометцентра, температура воздуха будет -14…-16.

- Ветер 15 числа дует с северо-запада со скоростью 7-12 м/с, - отмечают метеорологи.

Как сообщает Яндекс, атмосферное давление сегодня – 729 миллиметров ртутного столба – для данного времени года это норма.

Кстати, самое холодное 15 февраля было не так давно – в 2009 году. Тогда показатели уличных термометров опустились до -39. А самым теплым этот день оказался в 1970 году, тогда было +2. Кстати, синоптики Гидрометцентра России уверяют, что на этой рабочей неделе в Иркутске снова ожидается +2, когда – читайте здесь.

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