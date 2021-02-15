Пробки в 9 баллов образовались в Иркутске утром, 15 февраля. Фото: Яндекс

Пробки в Иркутске 15 февраля утром оцениваются Яндексом в 9 баллов. Сложней всего утром в понедельник жителям Свердловского района, а также тем, кто добирается в областной центр из района – пробка на Качугском тракте и в микрорайоне Синюшина гора после съезда с Култукского тракта.

Пробки в Иркутске отмечены на Иннокентьевском и Иркутном мостах, на подъезде к Академическому и Глазковскому мостам. Затруднено движение также на самом Глазковском мосту, а также на полтине ГЭС.

- Ожидается, что пробки продолжат снижаться в ближайший час и к 11 часам достигнут 4 баллов, - сообщает Яндекс.

Центр города практически весь расцвечен желтым, что означает движение затруднено. Пробки также есть на улицах Рабочего Штаба и Сурнова по направлению в центр Иркутска.

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