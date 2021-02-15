Трактор с пассажиром ушел под лед на Братском водохранилище Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Заларинском районе Иркутской области завершилось расследование уголовного дела, подозреваемым по которому проходит 20-летний местный житель. Следователи установили, что парень, будучи за рулем трактора, решил «срезать» путь – и поехать по льду Братского водохранилища.

- Двигаясь на тракторе 7 декабря 2020 года из деревни Тарасовск в село Кумарейка Балаганского района водитель выехал на лед в районе залива Када, - сообщает пресс-служба Прокуратуры Иркутской области. – Под тяжестью трактора, ледовое покрытие проломилось, транспортное средство ушло под воду.

В салоне, кроме водителя, на тот момент находился его 20-летний друг, он выбраться из ледового плена не смог. Погиб. Было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

- Прокуратурой Заларинского района утверждено обвинительное заключение по данному уголовному делу, - отмечают в Прокуратуре Приангарья. – Дело передано в суд.

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