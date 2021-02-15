Три человека погибли на пожарах в Иркутской области за выходные Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутской области произошло 35 пожаров за минувшие выходные. Погибли трое человек. В субботу, 13 февраля, умерли житель Усолья-Сибирского и Черемхова. В воскресенье пожар, возникший из-за короткого замыкания, унес жизнь еще одного человека. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia. Кроме того, за выходные пострадал от огня еще один человек, 17 удалось – на возгорании в Усть-Илимске – удалось спасти.

Пожарные обеспокоены увеличением числа пожаров в регионе, с начало года зафиксировано уже 719 возгораний. Это на 55 больше, чем за такое же время в прошлом году. Погибли уже 39 человек, что больше на 11 смертей по сравнению с 2020-м.

В связи с увеличение числа возгорания особый противопожарный режим действует в трех населенных пунктах - поселках Усть-Ордынский и Рудовский, городе Братске.

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